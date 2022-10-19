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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم أسوان: وصول أجهزة التابلت استعدادا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي

تعليم أسوان
تعليم أسوان

قامت مديرية التربية والتعليم في أسوان برئاسة وعلى عبد الكريم لطفي وكيل المديرية بمتابعة وصول أجهزة التابلت استعداداً لتسليمها لمسئولى الإدارات التعليمية ، ليعقبها تسليمها لطلاب الصف الأول بالمدارس الثانوية في أسوان

ومن جانبه أشاد عبدالكريم لطفى بجهد مسئولى إدارة المخازن والمشتريات وأعضاء لجنة استلام التابلت، والتى ضمت كلاً من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والتطوير والتعليم الثانوى والإحصاء .

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تعليم أسوان

فيما كانت نظمت مديرية التربية والتعليم، احتفالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف حيث شهد عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان فعاليات الندوة التى أقيمت بقاعة المؤتمرات بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات.، بحضور كلاً من "غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية- سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية- عبد الحى محمد مسئول مكاتب الخدمة المدرسية)". 

وتضمنت الاحتفالية ندوة دينية حول التأسى بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياتنا، وقام بإلقاء الندوة فضيلة الشيخ أحمد جمال الدين، وفضيلة الشيخ مصطفى الدسوقى من علماء الوعظ بالأزهر الشريف.

كما استمع الحضور لفقرات من المديح والإنشاد الدينى  قدمها الوعاظ الأجلاء وكذلك أنشودة للطالبة جنا عصام حسن بمدرسة عزيز إبراهيم الإعدادية، وشارك بالندوة طلاب مدارس الفصول الإعدادية الملحقة، المواساة الإعدادية - أسوان الثانوية بنات - عوض السيد الثانوية بنات - بدرية حامد الاعدادية - محسن شعيب الفنية بنات. 

وأكد عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن دورنا جميعاً كآباء ومربين ومعلمين هو غرس وتعزيز القيم الدينية والخلقية والوطنية فى نفوس أبنائنا، وأن نقتدى برسولنا الكريم فى التحلى بالأخلاق الكريمة. 

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وقدم التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة المولد النبوى الشريف، كما قدم الشكر لتوجيه التربية الاجتماعية ولعلمائنا الأفاضل على جهودهم وتواصلهم مع الطلاب فى المدارس فى إطار التعاون بين المديرية وعلماء الأزهر والأوقاف. 

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