محافظ أسوان: توفير 12 حضانة جديدة للأطفال المبتسرين لتركيبها بالمستشفى الجامعي

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد قافلة مؤسسة العربى الخيرية لتنمية المجتمع والتى تضم 4 حضانات و 5 جهاز تنفس صناعى ، وأجهزة ضوئية دعماً من مؤسسة العربى ضمن 12 حضانة سيتم تركيبها بمستشفى أسوان الجامعى ، وذلك بحضور خالد إسماعيل ممثل المؤسسة ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعى ، وأيضاً الدكتور عز الصادق منسق عام المبادرة .

ويأتي ذلك تواكباً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 عام " المجتمع المدنى " وبرعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، وكذا مبادرة " الناس لبعضهم " ضمن حملة " ومن أحياها لإنقاذ طفل " .

توفير الحياة الكريمة

محافظ أسوان : توفير 12 حضانة جديدة للأطفال المبتسرين

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسة العربى بقيادة المهندس محيى الدين محمود العربى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة على دعمها المتواصل للجهود المجتمعية من أجل تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة ، مقدماً شكره أيضاً لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمواطنين لمساهتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء ، وكذا أهالى الأطفال من المبتسرين وناقصى النمو والذين يعانون من مشكلات فى التنفس أو عيوب خلقية مثل أمراض القلب والرئتين .

مستشفى أسوان الجامعى

محافظ أسوان : توفير 12 حضانة جديدة للأطفال المبتسرين

فيما أوضح الدكتور أشرف معبد بأن هذه الدفعة من الحضانات للأطفال المبتسرين ستعمل على تلبية المطالب الجماهيرية ليصل إجمالى الحضانات داخل مستشفى أسوان الجامعى إلى 37 حضانة ، وهو الذى يتزامن مع إنشاء المدينة الطبية للجامعة بمدينة أسوان الجديدة بنسبة تنفيذ 50 % ، ومخطط إفتتاحها خلال عام حيث تقع على مساحة 14 ألف م2 ، وتضم مراكز ومستشفيات متخصصة منها مركز للحضانات بطاقة 70 حضانة ، ليساهم كل ذلك فى توفير هذه الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن.

وأشار أشرف معبد إلى أن هناك مراكز أخرى ستشملها المدينة الطبية ، وهى الأورام وزراعة الكبد والقرنية والنخاع الشوكى والصحة الإنجابية والسياحة العلاجية ، بالإضافة إلى تنفيذ نسبة 60 % من مستشفى الإستقبال والطوارئ الجديد بأسوان الجامعى والذى يتكون من 5 أدوار بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه حيث ستضم 150 سريرا آخر ، فضلاً عن أنه خلال شهرين سيتم الإنتهاء من إنشاء قسم العظام والذى سيضم 32 سريرا ، و 3 غرف عمليات ، وقاعات تدريس .