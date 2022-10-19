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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يؤكد دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة

أمير قطر
أمير قطر

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنّأه فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات.

بدوره أشاد  السوداني بمستوى تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد أمير قطر دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
 

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