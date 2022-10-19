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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا.. تعيين جرانت شابس وزيراً للداخلية البريطانية

جرانت شابس
جرانت شابس

أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" رسميًا اليوم "الأربعاء"، عن تعيين جرانت شابس وزيراً للداخلية ليحل محل سويلا برافرمان، التي قدمت استقالتها في وقت سابق اليوم.

كانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أعلنت اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، استقالت سويلا برافرمان، من حكومة ليز تراس،، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء.

وقالت برافرمان، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على موقع "تويتر": "بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد، لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل".

وأضافت أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

وأقرت برايفرمان في كتاب استقالتها الذي نشر في "تويتر"، بارتكاب "خطأ" عبر ارسال وثيقة رسمية الى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي".

كما قالت إن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية"، مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

من جانبها، علقت وزارة الداخلية على الأمر قائلة إن سويلا برافرمان غادرت حكومة ليز تروس، مضيفة: "من المفهوم أن مغادرة السيدة برافرمان كوزيرة للداخلية ليس بسبب خلاف سياسي بل خطأ صريح".

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