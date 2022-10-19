الكنائس الأرثوذكسية : نتابع مستجدات قضية دير السلطان بالقدس

أشاد رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمنطقة الشرق الأوسط، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، بأنطلياس بلبنان، باستضافة مصر لمؤتمر المناخ 27 COP الذي سينعقد في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.



وذكر بيان صادر عن رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في ختام اللقاء الثالث عشر الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار يومين بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها موضوع الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والحوارات اللاهوتية التي أجرتها العائلة الأرثوذكسية الشرقية مع العائلات الكنسية الأخرى، والجهود التي قامت بها العائلة في المجالس المسكونية.



وأوضح البيان حرص رؤساء الكنائس على أهمية الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط وضرورة تقويته، كما تناول كذلك موضوع الحوارات اللاهوتية مع العائلات الكنسية الأخرى، حيث تم تقديم تقارير عن الحوارات مع العائلة الأرثوذكسية البيزنطية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجليكانية.



وذكر البيان أنه تمت كذلك مناقشة موضوعات أنشطة العائلة الأرثوذكسية في مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي، ووضع الكنيسة السريانية في الهند، وعودة العلاقات بين الكنيستين القبطية والأريترية إلى سابق عهدها، وتناول البيان آخر مستجدات قضية دير السلطان بالقدس، حيث أعرب المجتمعون عن كامل مساندتهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولحقها التاريخي في ملكية هذا الدير.