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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر يفرح .. الإدريسي : مشروع الرمال السوداء يساهم في 41 صناعة

صدى البلد

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة كانت تعاني منذ سنوات من فكرة عدم استغلال الموارد الطبيعية المتوفر لدينا بالشكل الأمثل، مثل ملف الرمال السوداء، متابعا: القيادة السياسية نجحت في الاستفادة من الرمال السوداء.

وأضاف علي الإدريسي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: الرمال السوداء تساهم في ما يقرب من 41 صناعة مختلفة، من ضمنها منتجات نقوم باستيرادها، متابعا: الرمال السوداء تدخل في صناعة إطارات السيارات والسيراميك وغيرها

واسترسل: يحسب للدولة المصرية افتتاح مشروع ضخم في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية التي يشهدها العالم، متابعا: نتحرك على أرض الواقع ولم يصبح لدينا شعارات بل تنفيذ.

وشدد على أن الدولة لديها دراية كاملة بكافة الملفات الاقتصادية، متابعا:" ما يحدث من خطوات إيجابية في مجال الصناعة أمر يفرح".
 

الرمال السوداء على الإدريسي الأزمة العالمية الاقتصادية اخبار التوك شو مشروع الرمال السوداء

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