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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود القط: مشروع الرمال السوداء بمثابة نموذجا مصغرا للعاصمة الإدارية

النائب محمود القط
النائب محمود القط

قال النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن مشروع الرمال السوداء بمثابة نموذج مصغر للعاصمة الإدارية، متابعا: مشروع الرمال السوداء يعد بنية تحتية ومشروع قومي متكامل.

 

وأضاف "محمود القط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،أن الدولة نجحت في توفير بنية تحتية قوية ومشروع متكامل، وهذا الأمر سيعمل على جذب القطاع الخاص والاستثمار الخارجي، متابعا: المشروعات التي تقوم بها الدولة تساهم في القضاء على البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

واسترسل: الدولة تستثمر الآن كل ما يوجد من موارد طبيعية لما هو في صالح المواطنين، مشددا على أن مشروع الرمال السوداء يستثمر في الثروة الطبيعية ويوفر فرص عمل وينعش الاقتصاد.

 

وشدد على أن الدولة تسعى إلى تقليل استيراد المواد الخام، من خلال إنشاء المشروعات القومية، مثل مشروع الرمال السوداء.
 

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