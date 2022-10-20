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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية تقيم ختام النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP27 .. اليوم

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

 


أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فاعليات ختام النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP27 .

 

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وذلك اليوم الخميس 20 أكتوبر ، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، يأتي ذلك في إطار حرص الشركاء على دعم الجهود الوطنية لمؤتمر قمة المناخ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

واوضح أنه يشارك في فاعليات الختام، الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

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