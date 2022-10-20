أمطار رعدية.. مفاجأة أول يوم دراسي الأسبوع المقبل

بدأت درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام الماضية ، وتستمر تدريجيا مع ازدياد فرص سقوط أمطار على محافظات عدة.

وفي هذا الإطار ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط سقوط الأمطار على عدة مناطق ومدن في المحافظات المختلفة ، وذلك اليوم الخميس ولمدة 4 أيام حتى الأحد 23 أكتوبر 2022 أول يوم دراسي الأسبوع المقبل.

أمطار اليوم

وبحسب نشرة توقعات الطقس التي أصدرتها هيئة الأرصاد، فإن اليوم الخميس يشهد سقوط أمطار خفيفـة بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا).

ولعل أبرز المناطق التي تشهد سقوط أمطار اليوم هي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس على مناطـق مـن جنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

وقالت هيئة الأرصاد إن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا).

أمطار الجمعة 21 أكتوبر

وعن خريطة سقوط الأمطار يوم الجمعة المقبل ، فكشفت الأرصاد عن أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا) على مناطـق مـن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على جنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة في نفس اليوم.

أمطار يوم السبت

أما السبت 22 أكتوبر 2022، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40 % تقريبا).

أول يوم دراسي في الأسبوع القادم

وعن يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 اول يوم دراسي في الأسبوع المقبل ، فقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطـق مـن السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 40:30 % تقريبا).

سقوط أمطار



درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 إلى 26 درجة

-السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 25 درجة

-جنوب سيناء تتراوح ما بين 33 إلى 31 درجة

-شمال الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 28 درجة

-جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 32 درجة