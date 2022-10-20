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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عشريني لإدارته شركة خاصة للسياحة والسفر دون ترخيص بالبلينا في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمحافظة سوهاج، من ضبط صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر، في بداية العشرينات من العُمر؛ لإدارته شركة خاصة النشاط السياحي دون ترخيص، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضرًا من  قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ضبط المدعو (محمود ح م م- 20 سنة- صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر- ويقيم دائرة المركز).

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وذلك لإدارته شركة خاصة النشاط السياحي دون ترخيص، كائنة دائرة مركز البلينا، صادر من وزراة السياحة والآثار بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، دُشنت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، إستهدفت محل الشركة، وتم ضبط المتهم، كما تم ضبط 5 تذاكر طيران وأجندتين بهما معاملات سياحية.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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