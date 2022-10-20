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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ثلاثيني لمزاولته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم صنايع، في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ إثر ممارسته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص، مقابل مبالغ مالية مُحددة، حيث تم ضبطه وبحوزته استمارتي رقم قومي فئة 125 جنيهًا، بإدارة الأحوال المدنية دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من  إدارة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط المدعو (مصطفى. ر. ج. ح- 36 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة القسم)، وذلك لمزاولته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص، وبيع إستمارات للمواطنين.

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وتم ضبطه وبحوزته، استمارتي رقم قومي فارغين، فئة 125 جنيهًا، وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بمزاولته مهنة كاتب عمومي نظير حصوله على مبالغ مالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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