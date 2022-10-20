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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

300 منحة دكتوراه.. فرصة للدراسة في جامعات هونج كونج| تفاصيل 

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بأن مجلس المنح البحثية أتاح 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المتواجدة فى هونج كونج للعام الدراسى 2023-2024 ولمدة 3 سنوات.

وقالت إن المنحة توفر راتبا شهريا يعادل حوالى 3.470 دولار أمريكى، وبدلات للبحث والسفر تعادل حوالى 1.740 دولار أمريكى كل عام ولمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أن آخر موعد للتقديم 1 ديسمبر 2022 الساعة 12 بتوقيت هونج كونج، 6 بتوقيت مصر، وللاطلاع على جميع شروط التقدم للمنح بالجامعات، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

 

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وكانت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت إفادة سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة بتقديم ثلاث منح دراسية للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023.
 

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