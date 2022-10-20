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تعليم

البحث العلمي والثقافة تناقشان سبل التعاون لنشر الابتكار والتعليم الإبداعي

صدى البلد

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مقر الوزارة، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، وعمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركة مدير شركة "انيميشن بلس" للرسوم المتحركة.

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وناقش الاجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة، وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنمية ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين. 

وتم الاتفاق أيضًا على التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصري.

وتم بحث سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنياتها، مما ينتج عن ذلك وضع خطة إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

واستعرض رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر بعض برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي، منها برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الجانب الألماني، ومسابقة الصور العلمية، ومسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية. 

ولفت إلى مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" والذي يُعرض في رمضان من كل عام، والحاصل على جائزة أفضل مسلسل فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وأبدت العديد من الدول رغبتها فى شراء حق البث، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي كأفضل عمل عربي، والذي عُرض في البرازيل ببث مباشر باللغة البرتغالية، وأيضاً مسلسل "حلم الفضاء" وهو أول مسلسل فى الوطن العربى يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء.

واوضح أن الأكاديمية تعد أكبر ناشر علمي في مصر، حيث تقوم بنشر كتب تبسيط علوم فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وجائحة كورونا ومجالات الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان والمناعة والأخلاقيات، والدليل الفلكي للعام الهجري من عام 1435 هــ إلى 1438 هــ وكتالوج الزلازل السنوي، بجانب إصدار سلسلة جديدة للقصص العلمية للأطفال بعنوان "ريم وكريم وعالم الميكروبات".

وذكر أنه صدر عن الأكاديمية ما يقرب من 70 كتاباً في المجالات العلمية المختلفة، كما أن الأكاديمية تصدر سنوياً سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، بالإضافة إلى الكتب العلمية المبسطة، وسلسلة مائة سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين. 

وأكد أنه يراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص، كما تُصدر الأكاديمية "مجلة العلم" منذ عام 1976 ومستمرة حتى الآن وتم إصدار 552 عدداً منها، وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة.

وأشار إلى أن الأكاديمية أيضاً من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في جميع مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية.

وزارة التعليم وزارة الثقافة التعليم العالي

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