ضبط المتهمين بسرقة السيارات من أمام جامعة بالشروق

ضبط رجال المباحث بالقاهرة مرتكبى وقائع السرقات من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بمدينة الشروق وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد البرامج عبر إحدى القنوات بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بالشروق .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم تحديد مرتكبى وقائع السرقة شخصين لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالمرج أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج ، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز " لاب توب " المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .