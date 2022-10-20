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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الدولة ماضية في الإنجازات رغم الظروف الصعبة.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المصريين جميعا في قارب واحد، مشيرا إلى أنه يجب الاستماع إلى الرأي الآخر من صناع القرار، والشعور بمعاناه المواطن.. 

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نحن جميعا أبناء في وطن واحد، مؤكدا أن الشعب المصري انتخب الرئيس السيسي بإرادة حقيقية.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدولة ماضية في الإنجازات رغم الظروف الصعبة، مؤكدا أنه لا بد من تشريع القوانين اللازمة والمناسبة لطبيعة المرحلة.

 

العمل على تخفيف معاناتهم. 

وأشار مصطفى بكري إلى أنه علينا أن نسأل "لماذا يئن الناس؟، والعمل على تخفيف معاناتهم. 

 

مصطفى بكري الشعب المصري المصريون مصر العرب

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