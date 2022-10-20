بالفسفوري.. لقاء سويدان تتالق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها وجمهورها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وبدت لقاء بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان فسفوري انيق، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي وراء ظهرها، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

وعُرض مؤخراً للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.