عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفسفوري.. لقاء سويدان تتالق في أحدث ظهور لها

لقاء سويدان
لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها وجمهورها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وبدت لقاء بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان فسفوري انيق، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي وراء ظهرها، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

 

وعُرض مؤخراً للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.


يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين. 

 

IMG_٢٠٢٢١٠١٩_٢١٥٧٤٣
IMG_٢٠٢٢١٠١٩_٢١٥٧٤٣
IMG_٢٠٢٢١٠١٩_٢١٥٦٥٨
IMG_٢٠٢٢١٠١٩_٢١٥٦٥٨
لقاء سويدان أحدث ظهور الفنانة لقاء سويدان بإطلالة صيفية جذابة مسرحية سيد درويش مكياج ناعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

ترشيحاتنا

إيران تكشف مصير الرياضية إلناز ركابي بعد ظهورها دون حجاب.. تفاصيل

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

الرعاية الصحية: الاتفاق مع شركة جيتينج لإنشاء أكاديمية ADA GETINGE ACADEMY لتدريب الأطباء والتمريض

الحكومة الانتقالية في تشاد تفرض حظر تجول وتعلق نشاط بعض الأحزاب.. تفاصيل

وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتكليف إيمان نجم رئيسًا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

توقف عن الإفراط في تناولها.. 3 أطعمة تصيبك بـ الهشاشة | تفاصيل

فستان جريء.. رانيا يوسف بإطلالة تثير الجدل| شاهد

في شهر التوعية به.. أكلات تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي| احذري

فيديو

مصير الكتاكيت في مصر .. كيف ستنتهي الأزمة ؟..فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ