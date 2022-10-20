"مستقبل وطن" في المحافظات: امتحانات محو الأمية وتجميل الشوارع وزراعة الأشجار

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة، أطلقت أمانة مركز أطفيح، قافلتها الطبية المجانية رقم 336 بقرية جزيرة الكريمات في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والأطفال وأمراض الرمد.

كما اختتمت أمانة قسم إمبابة، المرحلة الأولى من مبادرة "أولادنا مستقبل الوطن" والتي تستهدف مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية وأهم المعايير اللازمة لتأسيس كيان أسري سوي وتم خلال ختام المرحلة الأولى تكريم الطالب محمد نبيل طلعت أحد أبطال القدرات الخاصة والموهوب في الرسم، وذلك في الوقت الذي استكملت فيه أمانة المرأة بإمبابة دعم مبادرة "أنتِ عظيمة" بمواصلة التدريب على أساسيات التفصيل للسيدات لتصبح المتدربات قادرات على تدشين مشروعات صغيرة قادرة عن النمو دعمًا لمشروعات المرأة المعيلة.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، دعم المنظومة التعليمية من خلال زيارتها بالأمس لعدد كبير من المدارس للتعرف على احتياجاتها وكذلك تذليل عدد من الصعوبات التي تواجه الطلاب وأولياء أمورهم.

كما تدخلت أمانة قسم منشاة القناطر، بعد تلقيها شكاوي من أهالي قرية منشية رضوان لإزالة أكوام القمامة المجاورة لمدرسة السادات وتولى فريق عمل أمانة الحزب بالمركز والوحدة الحزبية بالقرية مساعدة رجال الوحدة المحلية لعمليات الإزالة والتنظيف وكذلك زراعة الأشجار بذات المنطقة حرصًا على صحة الأهالي.

كما نجحت أمانة مركز أوسيم، في إنهاء خصومة بين عائلتي الغرباوي وعامر وذلك تأكيدًا للدور الذي يقوم به الحزب في ترسيخ السلام المجتمعي.

وفي محافظة أسيوط، انتهت أمانة الحزب بالمحافظة، من مباريات الجولة الأولي من التصفيات قبل النهائية للمراكز والأقسام والأحياء من دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، على أرض ملعب التربية والتعليم، وبدأت التصفيات للمجموعة الأولى من دوري مستقبل وطن أسيوط،، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي محافظة البحيرة، واصلت أمانة مركز حوش عيسي، فعالياتها تم رصد أكثر من 400 طالب وطالبة من الأيتام داخل مدينة حوش عيسي، وتم توفير ملابس مدارس عام أزهرية وملابس خروج وترنجات أطفال وشنط مدارس بالمجان، وذلك عن طريق أحد رجال الأعمال بمدينة حوش عيسي، كما تم توفير جميع الأصناف والمقاسات عن طريق أحد المحلات التجارية بوسط المدينة.

وفي محافظة الفيوم، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، في احتفالية كبري، بحضور محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، وأمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني تم آيات من الذكر الحكيم عقب ذلك أقيمت احتفالية كبيرة بالصالة المغطاة بدمو، تم خلالها خلال تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة قبل بداية المباراة من فرقه الفنون الشعبية والتي قدمت استعراضات فنية نالت إعجاب الحضور، وأسفرت المباراة النهائية بفوز فريق أولاد حليم بطامية، وأصبح بطلاً متوجاً علي مستوي المحافظة.

كما قامت أمانة الزراعة والري بمركز إبشواى، بزراعة 300 من أشجار الزيتون والرمان، ضمن "مبادرة الوعي الأخضر" والتصالح مع البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، بمشاركة عدد من المتطوعين من المهندسين الزراعيين بنقابة المهن الزراعية، وفي نفس السياق، نظمت الأمانة ندوة للتوعية بأهمية التشجير وذلك في إطار الحملات الميدانية التي تنظمها الأمانة بالقرى للتوعية بكيفية العناية بالأشجار، وأهمية زيادة المساحات الخضراء وكيفية مواجهة التغيرات المناخية.

وفي محافظة الغربية، عقدت أمانة السياحة والأثار بمركز السنطة، ندوة للتوعية بخطورة الانتحار وطرق الوقاية، تحت عنوان "حياتك تهمنا"، لشرح الدوافع والأسباب المؤدية للانتحار، وكيفية مواجهتها، وفي نهاية الندوة، تم الإشارة إلي أهمية العلاج النفسي لتلك الظاهرة المنتشرة، وكيفية التخلص منها والعوامل المؤثرة في حياتنا وأهمية العلاج النفسي للأمراض النفسية والاجتماعية في المجتمع المصرى.

كما نظمت أمانة العلاقات العامة بمركز سمنود، أولى فاعليات مبادرة القلب للقلب للتدريب علي الانعاش القلبي الرئوي لجميع أفراد المجتمع ، حيث تنقل فريق من الأمانة ومعهم فريق الطوارئ للتدريب وبلغ عددهم 28 طالبة، إلى أحدي المدارس الثانوية بسمنود لتوعية الطلاب وتوجيهم على كيفية التعامل مع الحالات التى تحتاج بشكل فورى الى الانعاش القلبى الرئوي.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانتي مركزي بني مزار، وملوي، قافلتين طبيتين الاولي بقرية ابشاق ببني مزار وتمكنت من الكشف علي 281 حالة، وتحويل 12 حالة لإجراء عمليات على نفقة الدولة، وعمل 18 نظارة طبية، والثانية بقرية ابشادات بمركز ملوي وتمكنت من الكشف علي 275 حالة، وإجراء 8 عمليات رمد، و5 عمليات أنف وأذن وحنجرة، وعمل 10 نظارات طبية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات، في قرية شعشاع، وتضمنت التخصصات الطبية "الباطنة والأطفال إضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدى واعتلال الكلى والتحاليل الطبية"، وإضافة لخصم 50 % على جميع التحاليل الطبية وتحليل سكر مجانا.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "المعصرة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 61 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد، بمقر المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة "موط"، وحاضر في الندوة مدير مشروعات الخدمة الوطنية بالمحافظة، وتحدث عن عوامل النصر وبطولات عناصر الجيش وأهم نتائج النصر والسلام في استقرار الوطن، وتضمنت الندوة توضيح الدروس المستفادة من هذه الحرب بأنها لا تقتصر على الجيل المحقق للنصر فقط، بل أنها ستظل تاريخاً تتعلم منه جميع الأجيال على مر العصور.

وفي محافظة قنا، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن دفع المصروفات الدراسية لـ 500 طالب بمختلف المراحل التعليمية من الغير قادرين والأسر الأولي بالرعاية.

وفي محافظة جنوب سيناء، تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، غدا الجمعة، في نادي شرم الشيخ الرياضي، وذلك خلال الساعة السابعة مساءا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية واللجنة المنظمة للبطولة.

وفي محافظة السويس، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التغيرات المناخية"، وهى سلسلة من عدة ندوات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لزيادة الوعى بحجم هذه المشكلة العالمية لما لها من أثر على الإنسان فى عدة مجالات.

وفي محافظة القليوبية، أقامت أمانة المرأة بمدينة العبور، امتحانات فصول محو الأمية لسنه 2022، وتسليم شهادات للناجحين بامتحانات مسبقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي محافظة بورسعيد، إنطلقت مباريات تصفيات المحافظة، بدوري مستقبل وطن، وبدأت المباريات على ملعب صالة "عادل خيرالله" التابعة لمركز شباب الاستاد، وانتهت المباراة الأولى بفوز فريق قسم الشرق فريق عباد الرحمن على فريق قسم الزهور "أم خلف"، وفاز فريق قسم الضواحى مدارس السيف على فريق قسم بورفؤاد أول "الكمبراتيف"، وفاز فريق قسم بورفؤاد ثاني "ألفا" على فريق قسم الجنوب "المحاسنة"، وفاز فريق قسم العرب فريق المجد على فريق قسم المناخ "شباب المناخ".

وفي محافظة الإسكندرية، شاركت أمانة قسم مينا البصل، في مبادرة "تجميل شوارعنا"، من أجل الحفاظ على مستوى ملائم من رسم جداريات تحتوى على معالم الإسكندرية والمناظر الطبيعية، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ كوب 27، كما نظمت أمانة الفلاحين والعمال بالقسم، ندوة عن مشاكل الثروة السمكية ودور القبائل العربية فى المجتمع.

وفي محافظة سوهاج، نظمت أمانة مركز طهطا، دورة لتنس الطاولة الشبابية، بالتعاون مع نادي طهطا الرياضي، وسط مشاركة عدد كبير من الشباب، وأعضاء الحزب لتقديم والتسجيل والاشتراك فى فعاليات الدورى.

وفى محافظة مطروح، عقدت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء موسع، مع أهالي المحافظة، للإستماع للشكاوي واستقبال الطلبات، بمقر أمانة الحزب بمدينة مرسي مطروح، وناقش لقاء المواطنين، وبحث طلباتهم التي تلخصت في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وسيتم بحث كافة الطلبات المقدمة مع المسئولين في إطار المصلحة العامة.

وفي محافظة الأقصر، تنظم أمانة مركز الأقصر، قافلة طبية في عدد كبير من التخصصات وذلك يوم 29 أكتوبر الجارى بمقر حزب مستقبل وطن بمنطقة رواج بمدينة البياضية بالتعاون مع أبناء شركة المتحدة للبصريات شباب الخير القافلة تضم أمهر الأطباء والاستشارين وسيتم من خلال القافلة صرف الادوية مجانا.

وفى محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة مركز فوه، ندوة تثقيفية، عن التغييرات المناخية وتأثيره على الزراعة والصناعة، وتناولت الندوة أيضا دور مصر فى التصدى لهذه التغيرات، وحاضر في الندوة مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالمركز.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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