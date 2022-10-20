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محافظات

محافظ الغربية يوجه المديريات والمراكز والأحياء بإدارة حوار وطني مصغر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاجتماع التنسيقي للحوار الوطني الذي دعا له حي ثان طنطا لإدارة ورش الحوار الوطني الاجتماعي في نطاق الحي بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتوره صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما شديدا بالحوار الوطني ومشاركة كافة فئات المجتمع فيه للخروج بحلول وتوصيات ورؤى لمشاكل اجتماعية هامة تهم الأسرة المصرية، موجها مديري المديريات والمراكز والأحياء بإدارة حوار وطني مصغر كلاً في نطاقه من خلال التنسيق لورش عمل مكثفة تدار من قبل مدربين مختصين قادرين على التواصل مع الفئات المتنوعة بالمجتمع وتوعيتهم إلى جانب الاستماع لحلول مقترحة منهم لبنود المحور الاجتماعي الأساسية والخاصة بالحوار الوطني من (صحة، تعليم، قضية سكانية، تماسك أسري، الوعي والانتماء، الثقافة والهوية الوطنية).

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كما أكد رحمي خلال الاجتماع على أهمية الخروج بتوصيات من هذه الورش واللقاءات يتم تجميعها وصياغتها بطريقة مبتكرة لتمثل رأي محافظة الغربية لبتم رفعها لمجلس الحوار الوطني وإعلانها في المؤتمر الختامي للحوار الوطني بالمحافظة، مؤكدا على الجهات المعنية بتنفيذ وإدارة ورش الحوار بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية والتنسيق التام فيما بينهم لاستهداف أكبر عدد من مواطني المحافظة، وذلك باستخدام وسائل توضيح وجذب فعالة ووسائل جمع معلومات وآراء مبتكرة وتوظيف التطبيقات التكنولوجية في التواصل مع الجمهور لضمان مشاركة جميع الفئات دون التقيد بمكان أو وقت.

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وأوضح محافظ الغربية أن الهدف الأسمى للحوار  بطنطا هو ليس فقط طرح المشكلة ولكن إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها، موجهاً كلمته للشباب "أنتم أمل المستقبل ولكم الحق في رسم مستقبلكم كما تتمنون وهذا ما دعت إليه القيادة السياسية وأولته أهمية بالغة في الحوار الوطني لإتاحة الفرصة كاملة أمامكم لطرح آرائكم والخروج بحلول ترسم معالم مستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية".

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