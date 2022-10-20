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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه المصورين كانوا بيقولوا انتي ومنى زكي واقفين حالهم؟ عزة بهاء ترد

عزة بهاء
عزة بهاء

ردت الفنانة عزة بهاء،  على سؤال" ليه المصورين كانوا بيقولوا عليكي انتي ومنى زكي انكم واقفين حالهم؟".

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وقالت عزة بهاء:"  مرة كنت بعمل مسرحية من إخراج الراحل شاكر خضير، وكل يوم المصور بتاع صالة المسرح، يجيب ناس تتصور مع الفنانين فى الكواليس".


وأضافت عزة بهاء، خلال حوارها برنامج كلام الناس، المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن : مش بحب أتصور مع حد مش عارفه هو مين".


ولفتت إلى أن :" المصور ذهب لـ الفنان أحمد بدير، واشتكي له، منى ومن الفنانة منى زكي".


وأشارت إلى أنه بعد ذلك أصبحت تتصور مع الجمهور بعد شكوي المصور لـ أحمد بدير".


وتابعت :" كنت لسه صغيرة، وما كنتش أعرف أن الفنان عادي يتصور مع الجمهور".
 

عزة بهاء منى زكى شاكر خضير المسرح ياسمين عز الفنانة منى زكي أحمد بدير

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