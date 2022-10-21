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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

الفنان صبري فواز  نشر بوست عبر صفحته على فيس بوك.

صبري فواز هاجم في بوسته الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

 

صبري فواز سخر في البوست من أغنية قشطة يابا للفنان مصطفى كامل.

 

بسبب قشطة يابا.. صبري فواز ومصطفى كامل على صفيح ساخن القصة الكاملة

 

وكتب صبري فواز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : “عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ويعلمنا.. إيه الفرق بين المهرجانات، وقشطة يابا” فى سخرية واضحة من أغنية مصطفى كامل الذي سبق وقدمها فى فيلم يحمل نفس الاسم عام 2004 من إخراج عاطف شكري.
 

 خناقة مصطفى كامل وصبري فواز 

ويبدو أن صبري فواز لم تعجبه قرارات مصطفى كامل والتي قرر اتخاذها عقب توليه منصب نقيب المهن الموسيقية حيث أصدر  مصطفى كامل قرارا بوقف تصاريح الغناء لمطربي المهرجانات بشكل مؤقت حتى يتم تقنين أوضاعهم وحل أزمتهم مع النقابة.

 

ولمتابعة المزيد حول سخرية صبري فواز من مصطفى كامل نقيب الموسيقيين .. تابع الفيديو جراف التالي:

صبرى فواز الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قشطة يابا فيس بوك

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