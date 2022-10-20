محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء سيحقق ملايين الدولارات للدولة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء كان بمثابة حلما لكل المصريين، وكان يحتاج إلى إرادة القيادة السياسية وتوجيهاتها، موضحا أن المشروع سيحقق زخما اقتصاديا كبيرا يعود على الاقتصاد المصري وسيضخ ملايين الدولارات من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أنه سيشارك في صناعة مواد كنا نستوردها من الخارج.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من 3 سنوات بدأت كل جهات الدولة تتعاون بكل وطنية لتحقيق هذا الإنجاز العظيم لافتا إلى أن مصنع الرمال السوداء يضم 6 مصانع متجاورة، تشمل 49 صناعة، منوها بأن المشروع يوفر آلاف فرص العمل مباشرة وغير مباشرة.

تابع محافظ كفر الشيخ، مشروع الرمال السوداء أحد أكبر وأهم المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة، مشيرا إلى أن الأيدي العاملة وكل الظروف متوفرة للاستثمار الجيد بالعائد السريع.

