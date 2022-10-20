عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمعالجة الأعصاب ونقص فيتامين ب

التهاب الاعصاب
التهاب الاعصاب

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مقلدة من مستحضر دوائى يستخدم لعلاج التهاب الاعصاب  بالأسواق.

 

وشددت هيئة الدواء في منشورها بضرورة ضبط وتحريز العبوات المذكور من المنتج في الأسواق والصيدليات الخاصة والحكومية.

 

 وقالت هيئة الدواء في منشورها “ غش تجاري ..يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Omnevora Solution For I.M Injection  ” حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهريا وبين العبوات المقلدة كالآتى

منشور الهيئة 

الجدير بالذكر أن دواعي المستحضر المذكور كالتالي 

دواعي استخدام أومني فورا:

  • لعلاج حالات نقط فيتامين ب.
  • علاج إلتهاب الأعصاب الطرفية و متلازمة النفق الرسغي: قد يمكن علاج متلازمة النفق الرسغي و أعراضها بإستعمال فيتامين ب 6 (بيريدوكسين), أعراض المتلازمة تشمل ألم في اليدين و الرسغين، ضعف اليدين وفقدان قوة قبضة اليدين و برودة اليدين و الأصابع, قد يصف الطبيب أومنيفورا حقن لعلاج ألم الأعصاب الطرفية أو متلازمة النفق الرسغي.
منشور الهيئة 
  • علاج الأنيميا الخبيثة أو انيميا ميجالوبلاست: تحدث الأنيميا عندما لا تستطيع خلايا الدم الحمراء نقل الأكسجين الكافي ليسد إحتياجات خلايا الجسم, قد يرجع ذلك لنقص الأكسجين, نقص قدرة خلايا الدم الحمراء على الإرتباط بالأكسيجن أو قصور ما في خلايا الدم الحمراء, فيتامين ب 12 يلزم لتنمو خلايا الدم الحمراء بطريقة صحيحة و بدونه تصبح خلايا الدم الحمراء أكبر حجمآ و أقل في الكفاءة, وذلك نوع من الأنيميا يسمى الأنيميا ميجالوبلاست (الخلايا الكبيرة), أنيميا ميجالوبلاست قد تحدث أيضآ بسبب نقص حمض الفوليك, يتكون الجزء ” الخبيث” بسبب نقص فيتامين ب 12 لفترة طويلة يمكن أن يؤدي أيضآ إلى تدمير الجهاز العصبي, تلف الجهاز العصبي و الأنيميا معآ في نفس الوقت يسمى الأنيميا الخبيثة, أعراض الأنيميا الخبيثة تشمل: تعب – إنقطاع التنفس – نقص الطاقة و أحاسيس مختلفة في الجهاز العصبي مثل وخز الإبر و فقدان القوة, قد يوصف أومنيفورا ليخفف من أعراض (الأنيميا الخبيثة) أو (انيميا ميجالوبلاست) إذا كان نقص فيتامين ب 12 هو السبب الذي تم تشخيصه.
الدواء غش تجاري عبوات مقلدة ضبط الصيدليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

ظهور نادر لـ محمد صلاح وشقيقته في شوارع إنجلترا... شاهد

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ترشيحاتنا

أوكرانيا .. زيلينسكي يعلن عن هجوم روسي جديد في خيرسون

المنتخب الأولمبي يطير إلى ايسواتينى.. وبركات يترأس البعثة

فاروق جويدة: لابد من إنتاج فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار بأكتوبر

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

هل يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ