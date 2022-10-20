هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمعالجة الأعصاب ونقص فيتامين ب

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مقلدة من مستحضر دوائى يستخدم لعلاج التهاب الاعصاب بالأسواق.
وشددت هيئة الدواء في منشورها بضرورة ضبط وتحريز العبوات المذكور من المنتج في الأسواق والصيدليات الخاصة والحكومية.
وقالت هيئة الدواء في منشورها “ غش تجاري ..يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Omnevora Solution For I.M Injection ” حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهريا وبين العبوات المقلدة كالآتى
الجدير بالذكر أن دواعي المستحضر المذكور كالتالي
دواعي استخدام أومني فورا:
- لعلاج حالات نقط فيتامين ب.
- علاج إلتهاب الأعصاب الطرفية و متلازمة النفق الرسغي: قد يمكن علاج متلازمة النفق الرسغي و أعراضها بإستعمال فيتامين ب 6 (بيريدوكسين), أعراض المتلازمة تشمل ألم في اليدين و الرسغين، ضعف اليدين وفقدان قوة قبضة اليدين و برودة اليدين و الأصابع, قد يصف الطبيب أومنيفورا حقن لعلاج ألم الأعصاب الطرفية أو متلازمة النفق الرسغي.
- علاج الأنيميا الخبيثة أو انيميا ميجالوبلاست: تحدث الأنيميا عندما لا تستطيع خلايا الدم الحمراء نقل الأكسجين الكافي ليسد إحتياجات خلايا الجسم, قد يرجع ذلك لنقص الأكسجين, نقص قدرة خلايا الدم الحمراء على الإرتباط بالأكسيجن أو قصور ما في خلايا الدم الحمراء, فيتامين ب 12 يلزم لتنمو خلايا الدم الحمراء بطريقة صحيحة و بدونه تصبح خلايا الدم الحمراء أكبر حجمآ و أقل في الكفاءة, وذلك نوع من الأنيميا يسمى الأنيميا ميجالوبلاست (الخلايا الكبيرة), أنيميا ميجالوبلاست قد تحدث أيضآ بسبب نقص حمض الفوليك, يتكون الجزء ” الخبيث” بسبب نقص فيتامين ب 12 لفترة طويلة يمكن أن يؤدي أيضآ إلى تدمير الجهاز العصبي, تلف الجهاز العصبي و الأنيميا معآ في نفس الوقت يسمى الأنيميا الخبيثة, أعراض الأنيميا الخبيثة تشمل: تعب – إنقطاع التنفس – نقص الطاقة و أحاسيس مختلفة في الجهاز العصبي مثل وخز الإبر و فقدان القوة, قد يوصف أومنيفورا ليخفف من أعراض (الأنيميا الخبيثة) أو (انيميا ميجالوبلاست) إذا كان نقص فيتامين ب 12 هو السبب الذي تم تشخيصه.