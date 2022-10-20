هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمعالجة الأعصاب ونقص فيتامين ب

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مقلدة من مستحضر دوائى يستخدم لعلاج التهاب الاعصاب بالأسواق.

وشددت هيئة الدواء في منشورها بضرورة ضبط وتحريز العبوات المذكور من المنتج في الأسواق والصيدليات الخاصة والحكومية.

وقالت هيئة الدواء في منشورها “ غش تجاري ..يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Omnevora Solution For I.M Injection ” حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهريا وبين العبوات المقلدة كالآتى

منشور الهيئة

الجدير بالذكر أن دواعي المستحضر المذكور كالتالي

دواعي استخدام أومني فورا:

لعلاج حالات نقط فيتامين ب.

علاج إلتهاب الأعصاب الطرفية و متلازمة النفق الرسغي: قد يمكن علاج متلازمة النفق الرسغي و أعراضها بإستعمال فيتامين ب 6 (بيريدوكسين), أعراض المتلازمة تشمل ألم في اليدين و الرسغين، ضعف اليدين وفقدان قوة قبضة اليدين و برودة اليدين و الأصابع, قد يصف الطبيب أومنيفورا حقن لعلاج ألم الأعصاب الطرفية أو متلازمة النفق الرسغي.

منشور الهيئة