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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تطورات إصابة الونش

مصدر يكشف تطورات إصابة الونش لاعب الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تطورات إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والتي تعرض لها في مباراة سموحة التي أقيمت بالأمس في الجول الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية، وسيغيب لفترة طويلة ولم تحدد فترة غياب اللاعب.

وشدد المصدر على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية جديدة في الساعات القليلة الماضية، وأضاف أن النادي يدرس إصدار بيان رسمي غدا لإعلان موقف الونش وحجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأمس سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الحصة التأهيلية والاستشفائية إلى جزئين، الأول تضمن بعض التدريبات الترفيهية الخفيفة بالكرة،  في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيل خفيفة باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة التي تم استقدامها من صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير على متابعة جانب من التدريبات الاستشفائية للاطمئنان على اللاعبين وسير البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني في بداية الجلسة بالحديث مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم له التحية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة سموحة  بعد تسجيله هدف في ظهورة الأول مع الزمالك في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وطالب جوسفالدو  فيريرا اللاعب بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وبعد ذلك تحدث المدير الفني مع اللاعبين، وشرح بعض النقاط الفنية والخططية التي حدثت خلال مباراة  الأمس.

وطالب فيريرا اللاعبين خلال الجلسة التي استمرت لما يقرب من 15 دقيقة، بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة، وغلق صفحة لقاء الأمس، والاستعداد بجدية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.

 

 

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