ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية ياسمين عز عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عز في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية جيب قصيرة و بليرز باللون الأبيض، من كواليس تصوير برنامجها، مما نال إعجاب متابعيها.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج كلام الناس، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الوظيفة الأساسية لأي شريك حياة، هو السعادة، و أن يكون قوة لك، و يكون سند".



ولفتت إلى أن هناك شريك حياة ينهي حياة من معه، من خلال الإحباط، و الكسرة، و تكون وظيفته نهاية حياة من معه".



وتابعت :" متتجوزيش غير الراجل اللي يراعي ربنا فيكي بجد، وطبعا منقدرش ننسي أن فى رجال كثيرة قامت بوضع يدها فى يد زوجته و رفعها للأعلي".