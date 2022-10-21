تعليم الغربية: تسليم 40 ألفا و659 جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن تسليم 40 ألفا و659 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى الإدارات التعليمية العشر.



وأوضح ناصر حسن - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أنه تم تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات ومسئولي وحدة IT في المدارس.



وأشار إلى أنه تم تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي وفق الإجراءات المحددة بعد سداد التأمين الخاص به، وتنظيم دورة تدريبية من قبل جميع أخصائي التطوير التكنولوجي بكل إدارة، والذين قاموا بتنشيط جميع أجهزة التابلت، لتدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للجهاز، وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.

