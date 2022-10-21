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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات في الغربية

صدى البلد

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة 24 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع القرى والمراكز؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءا من الأمن الغذائي المصري.

 


وأشار حاتم أنور - في بيان صحفي اليوم الجمعة ـ إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام و الماعز" يبلغ 41 ألفا و688 رأسا تقريبا.

 


ودعا أنور، جميع المواطنين إلى التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية؛ لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

الغربية الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري الحملة القومية لتحصين الماعز

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