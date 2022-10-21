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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيلون ماسك ينام في المصنع.. معلومات لا تعرفها عن تسلا

تسلا قصة نجاح
تسلا قصة نجاح

 

أصبحت "تسلا" في غضون سنوات قليلة واحدة من أكثر شركات تصنيع السيارات ابتكارا ورائدة في مجال المركبات الكهربائية، منذ تأسيسها  واصلت  Tesla  مسيرة نجاحها وصنعت اسمًا وسمعة عالمية لا يمكن الحصول عليها بسهولة.

 

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن رائدة الثورة الكهربائية في العالم.

 

من هم مؤسسو شركة “تسلا”؟

أسسها كلا من مارتن إبرهارد و مارك تاربينينج عام 2003. وانضم إيان رايت بعد ذلك بوقت قصير، في فبراير 2004 ، انضم إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كرئيس وبعد ذلك كرئيس تنفيذي، من خلال توليه حملة تمويل للعلامة التجارية.

عينت تسلا JB Straubel في منصب المدير الفني في عام 2004، تم الاتفاق قانونيا بين إيبرهارد وتاربينينج و ماسك  ورايت و ستراوبيل لتسمية أنفسهم مؤسسي شركة تسلا، الرئيس التنفيذي Elon Musk هو رجل أعمال ومهندس ومستثمر مشهور أسس SpaceX و PayPal. كان "إبرهارد "أول رئيس تنفيذي لشركة  Tesla  ولكن تم استبداله في عام 2007 بـ "ماسك". لا يزال إبرهارد عضوًا في مجلس إدارة Tesla وهو جزء لا يتجزأ من مجتمع تسلا حتى الآن.

 

ما هوسبب تسمية الشركة "تسلا"؟

على اسم  نيكولا تسلا الذي ولد في 10 يوليو 1856 ، منذ أكثر من 160 عامًا، وكان عالما كبيرا له إسهامات عديدة، سجل أكثر من 300 براءة اختراع وتصور العديد من الاختراعات. يُعرف باسم أب أساس التيار المتردد (AC) وهو الأساس في كثير من اختراعات التكنولوجيا المعاصرة.

 

 يعتبر نيكولا تيسلا نفسه أيضًا مخترعًا للاتصالات اللاسلكية والراديو واستخدام الطاقة الشمسية، فهو أول من فكر في استخدام الطاقة الشمسية التي أصبحت فيما بعد أكثر شيوعًا.

كان الاسم الأصلي لشركة Tesla Motors هو "SRA" ، وكان يرمز إلى "Silicon Valley Automotive" أي وادي السيليكون خاصة وأن سيارات تسلا تعتمد بالكامل على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الكمبيوتر المتقدمة ولكن ماسك لم يعجبه الاسم وبالفعل قام بتغييره لـ "تسلا".

 

ما هي أول سيارة من تسلا؟

قدمت شركة تسلا أولى موديلاتها وهي "رودستر" في عام 2008. تم تصميم Roadster لإظهار كيف يمكن للسيارة الكهربائية أن تتفوق على سيارات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين من خلال كونها أسرع بكثير وبأموال أقل بكثير. لم تكن السيارة الأكثر اقتصادا في العالم ، لكنها نجحت جدا في لفت الأنظار إليها.

كانت سيارة Roadster من Tesla أول سيارة كهربائية تم إنتاجها تستخدم خلايا بطارية ليثيوم أيون. تُستخدم بطاريات الليثيوم الآن في معظم سيارات تسلا ، وكذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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إيلون ماسك كلمة السر في نجاح تسلا

تتمتع "تسلا"  حاليًا بنجاح ساحق وسمعة طيبة خاصة مع حجم إنتاجها الضخم جدا والتوسعات العملاقة التي تشرع من وتيرة نموها، من المتوقع أن يصل إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2020. ما لا يعرفه الكثيرين أن ورائ هذا النجاح الكبير تفاني ومجهود أكبر، اعتاد إيلون ماسك أن يقضي الساعات الطويلة في مصانعه ويشرف بنفسه على الإنتاج، كما أن لديه وسادة للنوم مخصصة له في غرفة اجتماعات قريبة للتأكد من أن الجميع يعمل بمستوى لائق و مرضي.

 

تسلا مخترعة أفضل سيارة في العالم

ما يُعتبر طراز تسلا موديل  S أحد أفضل السيارات التي تم تصنيعها على الإطلاق، وبالفعل حازت على العديد من الجوائز العالمية والإشادات، بما في ذلك جائزة سيارة العام من مجلة Motor Trend. تم تقديم الطراز الأصلي في عام 2012 وتلقى أكثر من 16 ألف طلب حجز قبل ظهوره لأول مرة في السوق. تم إطلاق الطراز S الجديد منذ ذلك الحين ، مع العديد من التطورات التكنولوجية التي تجعله أفضل.

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