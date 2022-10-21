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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة العربية.. أهرامات مصر تظهر في الجزائر| صور

صدى البلد

احتضنت ساحة جامع الجزائر في العاصمة الجزائرية مجسمات لأبرز المعالم في الدول المشاركة بالقمة العربية المقرر انعقادها في 1 و2 نوفمبر.

وشاهد المارة بالطريق المقابل لساحة جامع الجزائر مجسمات لأبرز تلك المعالم، مثل الأهرامات في مصر، والبتراء في الأردن، وأبراج الكويت، وبرج العرب في الإمارات، وبرج المملكة في السعودية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد حرصت السلطات على وضع هذه المجسمات لاستقبال الزائرين والترحيب بضيوف الجزائر المشاركين في القمة العربية المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، جهود جميع الجهات في الاستعداد لاستضافة القمة العربية المقبلة، داعيًا إلى مواصلة العمل لتهيئة شروط القمة.

جامع الجزائر العاصمة الجزائرية بالقمة العربية الأهرامات الأردن برج المملكة

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