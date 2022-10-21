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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الزوجة الأولى .. ضرة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائها بالمحلة

موقع الحادث
موقع الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض واقعة ، مقتل مهندس، باستخدام سلاح أبيض على يد زوجته، بالاشتراك مع أشقائها،  بسبب رغبة المجنى عليه عودة زوجته الأولى لعصمته .

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تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من مامور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة مسن يدعى هشام . غ. ال "، يبلغ من العمر ٥٨ سنه، مهندس بحى أول، داخل مخزن مجاور لشقته السكنية، مصابة بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد .

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية و قوة أمنية من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، الى محل البلاغ، وتبين أن الجثة مصابة بجروح قطعية، ولفظ انفاسه الأخيرة متأثر بجراحه، وبالتحقيق تبين أن الزوجة الثانية بالاشتراك مع أشقائها، استدرجوا المجنى عليه داخل مخزن مجاور لشقته السكنية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، باستخدام سلاح أبيض، عقب علمها بنيته إعادة زوجته الأولى لعصمته.

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ضبط الزوجة واشقائها

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة  الثابتة والمتحركة تم ضبط الزوجة  المتهمة وأشقائها، ويستمر فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من كشف ملابسات الواقعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة  وتحرر محضر وأخطرت النيابة التى قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، والتصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتولت التحقيق فضلا عن حجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

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