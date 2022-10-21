بعد كسوف الشمس.. خسوف القمر في هذا اليوم

ينتظر العالم حدثا عالميا يخص كسوف الشمس الجزئى يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، حيث سيقوم قرص القمر بالمرور أمام قرص الشمس فيحجبه جزئيًا ولفترة محدودة،ويكون هذا الكسوف مشاهد في مصر، ولكن بعد تلك الظاهرة بإسبوعين ينتظر العالم أجمع حدث فلكي هام اخر وهو وخسوف القمر ويعرف بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الأكثر إبهارا.

سيكون لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، مع مواعيد مع ظاهرتى الكسوف والخسوف حيث يحدث كسوف الشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، وخسوف القمر يوم 8 نوفمبر 2022 (لا يمكن رؤيته في مصر).

يحدث خسوف القمر يوم 8 نوفمبر 2022 وذلك طبقا للحسابات الفلكية المعدة من قبل وسيكون هذا هو خسوف القمر الثانى الذى يحدث فى عام 2022، حيث كان قد حدث خسوف القمر في يوم الإثنين 16 مايو 2022 وكان هذا الخسوف مشاهد في مصر بشكل جزئي.

ويتفق توقيت وسط خسوف القمر يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 135.9% تقريبآ من سطح القمر.

ويمكن رؤية مسار هذا خسوف للقمر الكلي بشكل أفضل فى جميع انحاء ( شمال وشرق قارة أوروبا - أستراليا - قارة اسيا - أمريكا الشمالية - معظم امريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وأربع وخمسون دقيقة تقريباً.

بينما يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول وحتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثالث ساعات وأربعون دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريباً.

يحدث خسوف القمر عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر وتحجب ضوء الشمس المتساقط على القمر، وهناك نوعان أساسيان من خسوف القمر - الخسوف الجزئي للقمر والخسوف الكلي، وفي الخسوف الجزئ يغطي القمر جزءًا فقط من ظل الأرض مما يجعل الأخير مرئيًا بسهولة، من ناحية أخرى، يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تكون الأرض والشمس على طرفي نقيض تمامًا وكوكبنا يمنع ضوء الشمس تمامًا من الوصول إلى القمر.