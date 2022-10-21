لجنة التحقيق حول اقتحام الكونجرس تستدعي ترامب للإدلاء بشهادته

استدعت لجنة التحقيق حول اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2020، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته حول الواقعة.

حددت لجنة التحقيق يوم 4 نوفمبر المقبل لتقديم ترامب مستندات بحوزته، ويوم 14 نوفمبر للمثول أمام اللجنة والإدلاء بشهادته.

وانتقد ترامب لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لدعوته للإدلاء بشهادته حول الأحداث البارزة قبل عامين تقريبًا.

ورفض ترامب في وقت سابق الإدلاء بشهادته، وتساءل علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة الإدلاء بشهادتها قبل بضعة أشهر؟" .

وأضاف: “لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟ لأن هذه اللجنة ساهمت فقط في مزيد من الانقسام في بلدنا”.

وكانت اللجنة قد بدأت في وقت سابق إجراءات جنائية ضد اثنين من مستشاري ترامب السابقين، ستيفن بانون ومارك ميدوز، لرفضهما الإدلاء بشهادتهما.

وتحقق اللجنة في أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لتعطيل الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.