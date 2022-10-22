سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22-10-2022

شهد سعر الذهب فى مصر الأيام الماضية تذبذبا ما بين صعود و هبوط بشكل طفيف يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيها.

يرصد "صدى البلد"سعر الذهب فى السوق المحلى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب فى مصر

الذهب عيار 24 الأغلي سعر

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1270جنيها .

سعر الذهب فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت نحو1164 جنيها .

عيار 21 الأكثر مبيعا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1111جنيها .

عيار الذهب 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 952جنيها .

جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 741جنيها.

الذهب عيار 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 635 جنيها.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 8888جنيها.

سعر كيلو الذهب يتخطى المليون

وصل سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.2 مليون جنيه

سعر أوقية الذهب

فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1656دولار للأوقية

أوقية الذهب



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

معلومة مهمة للمستثمرين

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.