الحب الحب.. بشرى برفقة نجلاء بدر عبر انستجرام

نشرت الفنانة بشري صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام .

و تألقت بشري برفقة الفنانة نجلاء بدر و علقت قائلة : الحب الحب .

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد ، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى.