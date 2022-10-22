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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تُشعِل مُشاجرة بين 6 أشخاص وتُصيب 3 منهم بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود مصابين.

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تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين وجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز بين كل من:"طرف أول أحمد أ ب- 37 سنة- مزارع- مصاب بكدمة بالفم، عبد الوراث ع أ- 32 سنة- عامل- مصاب بكدمة بفروة الرأس، طارق ع ع- 35 سنة- عامل"، وطرف ثاني "أحمد أ م- 38 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، نور الدين ع م- 40 سنة- عامل، حسن ع ع- 55 سنة- مزارع"، والطرفان يقيمان بذات الناحية دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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