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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل

الكويت - علم
الكويت - علم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الانتشار الأمني والحملات المكثفة للإدارة العامة لشئون الإقامة على عدد من المناطق، أسفر عن ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وبحقهم عدة قضايا.

وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أن التعاون مع الجهات المعنية أسفر عن تحرير 20 مخالفة من قبل وزارة التجارة، و3 مخالفات من قبل بلدية الكويت، و12 مخالفة ومحضر ضبط من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة على مركبات البيع المتنقلة وبعض المقاهي.

كما تمت إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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