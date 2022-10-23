زراعة النواب : الدولة تستورد 8 ملايين طن ذرة صفراء سنويا

تحدث المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،عن إمكانية زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأوضح الجبالي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن تكلفة استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا أرخص بالنسبة للفلاح من زراعتها.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، أن زراعة الذرة بالنسبة للدولة تحقق ارباح من زراعة الأرز وعليه الدولة تحتاج إلى التركيز على زراعة الذرة لسنوات قادمة.

السيسى

وأضاف عبدالسلام الجبلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد منذ 3 سنوات ضرورة زراعة مليون فدان من الذرة الصفراء.

ولفت رئيس لجنة الزراعة،إلى أن الدولة تستورد 8 مليون طن ذرة صفراء سنويا، وهذه الكمية يمكن انتاجها محليا بزراعة 2.5 مليون فدان ذرة صفراء.