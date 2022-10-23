بالأسماء .. إصابة 17 شخصا فى حريق بسبب ماس كهربائى بالعلمين

تسبب ماس كهربائي فى اصابة ب 17 شخصا بحريق بسبب ماس كهربائي بمدينة العلمين الجديدة .



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بتعرض عدد من الأشخاص للاحتراق بسبب ماس كهربائى وعلى. الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى العلمين 17 مصابا وهم:

حاتم سيد عبدالرحيم ٢٧ سنة اسيوط

محمد امام الشحات ٢٠ سنة الشرقيه

محمد ابراهيم شاهين ٣٠ سنة المنوفيه

طاهر عبده عبدالدالي ٥٤ سنة دمياط

محمد السيد محمد ٢٤ سنة الشرقيه

ابراهيم عارف ابراهيم ٣٧ سنة القليوبيه

منصور جمعه سيد 40 سنة البحيره

احمد محمد موسي ٣٧ سنة الشرقيه

يوسف اسامه خلف ١٧ سنة اسيوط

اسلام سعد احمد ١٥ سنة المنيا

عبدالرحمن جمال السعدني 20 سنة المنوفيه

محمد رشاد احمد ٢٢ سنة اسيوط

صالح سعد موسي ٤٥ سنة دمياط

حسن ماجد حسن ١٤ سنة البحيره

رجب جمعه سيد 26 سنة المنيا

علي كمال عبدالحفيظ ٢٣ سنة المنيا

نصر الدين محمد الملقب ٢٦ سنة قنا