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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

صدى البلد

يبحث العديد من المواطنين عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يضم السوق المصري للمستعمل العديد من السيارات الاعتمادية التي تتمتع بقيمة وكفاءة عالية مقابل السعر.

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شيفروليه اوبترا موديل 2008 

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا أحد أشهر سيارات السيدان في السوق المصري خلال العقدين الماضيين، وتميزت بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها الاعتمادية، وعرفت السيارة عالمياً بالعديد من الأسماء المختلفة، حيث انطلقت لأول مرة باسم دايو لاسيتي.

 

استمر إنتاج اوبترا حتى استبدالها باسم شيفروليه كروز عام 2009 وحلت مكانها فى بعض الدول، ولكن مازالت اوبترا تنتج حتى وقتنا هذا فى الكثير من دول العالم ومنها مصر، وتستمر شيفروليه في تقديمها كسيارة سيدان اقتصادية.

شيفروليه اوبترا موديل 2008 

موصافات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008

قطعت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 مسافة تصل الى 200,000 كيلومتر، وتعتمد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بنتج قوة 107 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك من 4 سرعات.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 تبلغ 187 كيلومتر في الساعة للنسخة المزودة بناقل حركة مانيوال، بنما بلغت سرعة النسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك  175 كيلومتر في الساعة، وتستهلك السيارة وقود بمعدل بين 7.1 و8.1 لتر لكل 100 كم.

شيفروليه اوبترا موديل 2008 

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008

بلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2008 في سوق المستعمل نحو 150 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب المسافة المقطوعة والكماليات الخاصة بالسيارة.

شيفروليه اوبترا موديل 2008 شيفروليه اوبترا مانيوال أوتوماتيك

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