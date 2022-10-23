عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث الفلكية يستضيف النسخة الثانية من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء

القومي للبحوث
القومي للبحوث

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء الفلكية التي يُنظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجمعية الفلكية العربية والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء، والجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر، وذلك في رحاب مرصد القطامية الفلكي، بحضور لفيف من المُتخصصين في مجالات الفيزياء الفلكية بالمعهد والعالم العربي وعدد من المُتخصصين الدوليين من روسيا والولايات المُتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري.

txt

البحث العلمي تعلن تفاصيل جديدة حول منح الدكتوراه خارج مصر

txt

«الأعلى للجامعات» يوضح تفاصيل هامة بشأن أوضاع الطلاب المصريين في روسيا

txt

وزير التعليم العالي يوجه برفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية

txt

التعليم العالي: قبول 866 ألف طالب بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد

txt

التعليم العالي: نجاح الجامعات في محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الماضي

txt

حلمي الغر: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

txt

مصر تتقدم إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية

txt

قرارات الاعلى للجامعات اليوم.. رفع المُقررات على المنصات وزيارة مشروعات حياة كريمة

txt

أيمن عاشور: التعليم العالي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي وستدعم التوصيات

txt

وزير التعليم العالي: سنقدم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعات

ويُشارك في المدرسة طلاب من مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب بإجمالي 40 طالب وطالبة، بالإضافة إلى فريق بحثي من مرصد القطامية الفلكي ومحطة رصد الحُطام الفضائي للتدريب العملي على الأرصاد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع مُستوى وقدرات شباب الباحثين المُشاركين في مجالات المدرسة والتي تشمل مجالات الفلك وعلوم الفضاء.

 

وتتناول المدرسة الفلكية المُتقدمة الثانية تغطية موضوعين مهمين في الفيزياء الفلكية، وهما (إعطاء فكرة عامة عن الكون مع شرح أهمية الطرق المختلفة لتحديد المسافات بين الأجرام وجميع الخصائص الفيزيائية التي تتحكم في الكون، وأيضًا دراسة أهمية اكتشاف الأجسام الفضائية والأجرام القريبة من الأرض والتي قد تضر بالأرض)، ومن المُنتظر أن يستفيد الطلاب من المحاضرات النظرية والتطبيقات خلال أيام المدرسة، بالإضافة إلى تدريبات الرصد على التليسكوبات.

 

يُذكر أن المدرسة الفلكية المُتقدمة الأولى انطلقت خلال العام الماضي 2021 بناءً على زيادة أعداد طلاب الدراسات العليا في مجالات الفلك في مصر، لذلك فإن المدارس الفلكية تقدم مستوي مُتقدم ومُتخصص لطلاب الدراسات العليا.

 

جدير بالذكر أن مرصد القطامية الفلكي تم تأسيسيه منذ عام 1954، وله إسهامات واكتشافات دولية عديدة ومنها (المشاركة في تحديد هبوط أبوللو على القمر في ستينيات القرن الماضي، واكتشاف عدد من النجوم المُتغيرة وكذلك أجسام جاما، ومازال يُمثل أكبر مرصد فلكي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وجاري استكمال إجراءات إنشاء المرصد الفلكي الكبير بمرآة قُطرها 6.5 مترًا كنواه لمدينة فلكية مصرية.

البحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم العالي مصر والسودان الأعلى للجامعات المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

جديدة .. خالد الغندور عن اختيار ديانج رجل الجولة الأولى بدوري WE

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن تفاصيل جديدة حول منح الدكتوراه خارج مصر

«الأعلى للجامعات» يوضح تفاصيل هامة بشأن أوضاع الطلاب المصريين في روسيا

وزير التعليم العالي يوجه برفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية

التعليم العالي: قبول 866 ألف طالب بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد

التعليم العالي: نجاح الجامعات في محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الماضي

حلمي الغر: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

مصر تتقدم إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية

قرارات الاعلى للجامعات اليوم.. رفع المُقررات على المنصات وزيارة مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه بالشفاء العاجل

رئيس الوزراء: مصر زادت 60 مليون نسمة خلال 35 سنة

الأمطار تضرب مدن وقرى كفر الشيخ .. ودرجات الحرارة تسجل 24

رئيس الوزراء: نريد الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ

مدبولي: معظم آراء مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على معلومات غير دقيقة | فيديو

الكل يصارع..مدبولي: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية الحالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ