لزيادة الإنتاج والتصدير.. أمراض النباتات يصدر كتيب لملخصات البحوث

صرح د أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات أنه فى إطار حرص المعهد على تنفيذ توجيها السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاهتمام بتنفيذ البحوث التطبيقية التى تساعد الفلاح المصرى لزيادة الإنتاج وزيادة التصدير تم إصدار كتيب يضم خلاصة الأبحاث المنشورة محلياً ودولياً لباحثين المعهد لعام 2021 ليكون خير دليل على أن الهيئة البحثية بالمعهد تقوم بعمل دؤوب وجهد متواصل لحماية الثروة النباتية ورفعة شأن الإنتاج الزراعى.



ويعتبر هذا الكتيب أحد الكتيبات التى تصدر سنوياً فى المعهد منذ حوالى سبع سنوات لتعريف المجتمع العلمى سواء معاهد مركز البحوث الزراعية المختلفة والجامعات المصرية بالأبحاث المنشورة فى المعهد لتوسيع دائرة التعاون العلمى بين باحثى المعهد والباحثين بالمعاهد المختلفة وأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة كما أشار "خليل" أنه جارى حاليا العمل بكتيب ملخصات البحوث للعام 2022 وسوف يتم إصداره قريباً.