تضامن الغربية تدشن مبادرة بعنوان "كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم"

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ،مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، الهدف منها دعم الطفل اليتيم فى الجانب التعليمي، لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم.

وأكد شيخ العرب عبدالله، القائم بعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن مبادرة كفالة تعليم لدعم الطفل اليتيم، جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة الغربية الأشد احتياجاً، من خلال توفير فرص تعليمية جيدة لهم، وتهيئهم لمستقبل أفضل، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.