مواطنو الغربية خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: نشكر الرئيس السيسي لتثبيت سعر البنزين

تابع مواطنو محافظة الغربية باهتماك جلسات اليوم الأول في المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، خصوصا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شرح فيها تحديات الدولة المصرية الاقتصادية، خلال الفترات السابقة والحالية.

وأكد المواطنون أن المؤتمر الاقتصادي يطلع المواطنين على كافة التفاصيل الخاصة بالوضع الاقتصادي المصري

وأشادوا بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.