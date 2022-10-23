مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط يتفقد المركز التكنولوجى في مطروح

تفقد المهندس محمد عزب مساعد مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، في الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهوله ويسر .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي ، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد انطلق المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .

وأكد بأننا نستهدف في المقام الأول «نيل رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة» بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين علي مستوي الجمهورية طبقا لتعليمات ، اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والعميد محمد سامي مدير مشروع المحليات والمنسق العام لمحافظة مطروح بوزارة التخطيط .

وأوضح مسئول وزارة التخطيط لتطوير خدمات المحليات ، بان العمل يسير بشكل طبيعي بالمركز التكنولوجي في الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتم التأكد من فصل مقدم الخدمة عن طالبها ، لضمان تقديم خدمة مميزة للجماهير بأسلوب متطور وحديث ليساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات ، من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة بالمركز دون تعامل المواطن مع الموظف .

من ناحية أخرى تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، لتذليل كافة المعوقات لضمان تقديم الخدمة المطلوبة بالشكل اللائق ، لمتلقي الخدمة بالمركز ، تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أضاف رئيس المدينة بأن محافظ مطروح يتابع أول بأول الخدمات المقدمة وخطوات العمل واصدار المعاملات للمواطنين بالمركز التكنولوجي ، موجهاً بضرورة الوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل ، لضمان تحسين مستوي الخدمات التي تحصل عليها الجماهير من المحليات، بالتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنتها للحصول عليها في وقت زمني قصير .