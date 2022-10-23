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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط يتفقد المركز التكنولوجى في مطروح

تفقد وزارة التخطيط
تفقد وزارة التخطيط المركز التكنولوجى

تفقد المهندس محمد عزب مساعد مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، في الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهوله ويسر .

 يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي ، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد انطلق المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .

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وأكد بأننا نستهدف في المقام الأول «نيل رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة» بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين علي مستوي الجمهورية طبقا لتعليمات ، اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والعميد محمد سامي مدير مشروع المحليات والمنسق العام لمحافظة مطروح بوزارة التخطيط .

وأوضح مسئول وزارة التخطيط لتطوير خدمات المحليات ، بان العمل يسير بشكل طبيعي بالمركز التكنولوجي في الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتم التأكد من فصل مقدم الخدمة عن طالبها ، لضمان تقديم خدمة مميزة للجماهير بأسلوب متطور وحديث ليساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات ، من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة بالمركز دون تعامل المواطن مع الموظف .

من ناحية أخرى تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، لتذليل كافة المعوقات لضمان تقديم الخدمة المطلوبة بالشكل اللائق ، لمتلقي الخدمة بالمركز ، تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أضاف رئيس المدينة بأن محافظ مطروح يتابع أول بأول الخدمات المقدمة وخطوات العمل واصدار المعاملات للمواطنين بالمركز التكنولوجي ، موجهاً بضرورة الوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل ، لضمان تحسين مستوي الخدمات التي تحصل عليها الجماهير من المحليات، بالتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنتها للحصول عليها في وقت زمني قصير  .

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