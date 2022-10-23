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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 2 سوريين في حادث إثر انفجار إطار سيارة بمطروح

اسعاف
اسعاف

اصيب 2 سوريين اثر حادث سيارة نقل بطريق مطروح إسكندرية الساحلى وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام.
تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بإصابة 2 سوريين اثر حادث سيارة نقل بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية كازا بلانكا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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واستقبلت مستشفى الحمام محمد بسام عبدالكريم الخباز 15  سنة سوريا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم  الحالة العامة متوسطة، وعلاء الدين بسام عبدالكريم  22 سنة سوريا اشتباه كسر بالذراع الايمن وكدمات متفرقه بالجسم وسحجات  الحاله العامه متوسطة.

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