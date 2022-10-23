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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف في الشوط الأول بالدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 

جاء الهدف بعد عرضية متقنة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها سيف الدين الجزيري رأسية داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 10.

وألغى حكم المباراة  هدف لصالح سيراميكا كليوباترا بداعي التسلل في الدقيقة 45+1.

وكان قد أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا،

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.

على الجانب الآخر يظهر مصطفى الزناري لأول مرة في تشكيل الزمالك الأساسي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق، بينما يجلس مصطفى شلبي على دكة البدلاء.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم محمود حمدي "الونش"، وإبراهيما نداي للإصابة، وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي لارتباطهم بمباراة إسواتيني.

وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي  وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

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