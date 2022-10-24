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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتي بشوارع الغربية لخلافات عائلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مشاجرة استخدم فيها العصى والشوم بين عائلتين بسبب خلافات عائلية مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.  

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تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة بين أفراد عائلتي "علام وحزمات"من قرية القرشية بمركز السنطة بسبب خلافات عائلية. 
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة وتبين إصابة 6 أشخاص من الجانبين وتم نقل المصابين إلى مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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