إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

أعلن محمد عبد المنعم نجم دفاع النادي الأهلي عن تعرصه للإصابة في الانف خلال اصطدامه مع أحد لاعبي اسوان في مباراة الفريق التي أقيمت امس ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



ونشر عبد المنعم صورة له عبر إنستجرام وعلق قائلا: "الحمد لله علي كل شيء".

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

الأهلي ضد أسوان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.