استعادة 59 قطعة أثرية.. رئيس جامعة سوهاج يوجه شكره لمديرية الأمن لسرعة ضبط سارقي مخزن كلية الآثار

وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية بالمحافظة، وذلك عقب القبض علي المجموعة التي نفذت واقعة سرقة مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار.

وأوضح رئيس الجامعة أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة ٥٩ قطعة أثرية والتي قامت المجموعة بالاستيلاء عليها، من اجمالي ٦٧٤قطعه موجوده بالمخزن بالمقر القديم للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وثمن الدكتور مصطفى عبد الخالق الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية المختلفة بمديرية امن سوهاج وكل إداراتها على سرعة كشف ملابسات الواقعة واجراء القبض على الجناة، في مدة زمنية لم تتجاوز ٢٤ساعة.

رئيس جامعة سوهاج

وأشار “عبد الخالق” إلى ان إدارة الجامعة قد تحلت بالصبر في مواجهة كافة الشائعات التي احاطت بها، وذلك حرصاً منها علي الحفاظ علي سرية التحقيقات، لاكتشاف الجناة.

وأكد انه تم إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب الي مجلس تأديب فوري تمهيداً لتوقيع اقصي عقوبة عليهم، ليكونوا عبره لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة والتي لا تمت بصلة للقاعدة العريضة من أبنائنا الطلاب الملتزمين بالأعراف والقوانين الجامعية.

وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة قد سبق واتخذ قرار بإيقاف افراد الامن عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري، والتحقيق ايضاً مع كلاً من مدير امن الجامعة وامين العهدة والقائم بعمل عميد الكلية، نظراً للتقصير والاهمال في القيام بمهام عملهم.