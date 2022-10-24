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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استولى على 600 ألف جنيه.. ضبط قارئ عدادات كهرباء لنصبه على المواطنين بسوهاج

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط قارئ عدادات كهرباء؛ لاستيلاءه على مبالغ مالية من 6 أشخاص، بلغت جملتها 600 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تعيينهم بوزارة الكهرباء إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "حربي. ع. ا. م- 41 سنة- سائق، و5 أشخاص أخرين- يقيمون دائرة المركز".

مفاده تضررهم من المدعو "أشرف. ا. م. ق- 47 سنة- قارئ عدادات بهندسة كهرباء أخميم- ويقيم دائرة المركز"، لاستيلاءه على مبالغ مالية بلغت جملتها 600 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تعيينهم بوزارة الكهرباء من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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