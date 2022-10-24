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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"موتوسيكل" يتسبب في وفاة قائده غرقًا بترعة المراغة في سوهاج

صدى البلد

مصرع عامل في بداية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إنقلابه بدراجته البخارية "موتوسيكل"، بترعة المراغة الرئيسية، حيث اختل مقود القيادة بيديه، أثناء استقلالها بالطريق بجانب الترعة المذكورة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده إنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل"، بالترعة الرئيسية دائرة المركز، ووجود متوفي.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو "فارس. م. ع- 22 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، إختل مقود الدراجة بيديه؛ ما أدى لإنقلابه بالموتوسيكل بالترعة الرئيسية المجاورة للطريق؛ ما نتج عنه وفاته أسفل مياه الترعة.

وبسؤال شقيق المتوفي "السيد. م. ع- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

تم انتشال جثة المذكور، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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